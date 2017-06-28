بالصور.. فایسبوکیون یسخرون من صور الفنانة خولة بن عمران قبل الشهرة‎ ﻿

تداول صباح هذا الیوم الاربعا۶ مجموعة من مستخدمی مواقع التواصل الاجتماعی فیسبوک صور للفنانة الجمیلة خولة بن عمران قبل الشهرة.

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تداول صباح هذا الیوم الاربعا۶ مجموعة من مستخدمی مواقع التواصل الاجتماعی فیسبوک صور للفنانة الجمیلة خولة بن عمران قبل الشهرة.

وظهرت خولة فی الصور بشکل مغایر لشکلها وجمالها الحالی حیث تقاطرت علیها التعالیق ب "وایلی اختی کنت هکذا ویکذب الکذاب إلی قالوا لفلوس مکتبدلش"و"ناری کی کنت أخولة "و"واش وریتی لراجلک هاذ التصاور" بینما اعتبر آخرون أن الصور عادیة خصوصا أنها کانت فی سن صغیرة أی حوالی 13 عاما.

جدیر بالذکر أن الفنانة خولة بن عمران تحضر لأغنیة جدیدة ستجمعها رفقة زوجها الفنان اللبنانی وسام الأمیر.