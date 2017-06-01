 العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القاضية المغربية أمينة أوفروخي تفوز بجائزة مكافحة الاتجار في البشر بواشنطن بحضور ابنة الرئيس دونالد ترامب | بووز

القاضية المغربية ''أمينة أوفروخي'' تفوز بجائزة مكافحة الاتجار في البشر بواشنطن بحضور ابنة الرئيس

قاضي التحقيق يستمع تفصيليا لثلاثة من معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة وغياب آخر عن الحضور | بوليتيك

قاضي التحقيق يستمع تفصيليا لثلاثة من معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة وغياب آخر عن الحضور

بالصور.. فایسبوکیون یسخرون من صور الفنانة خولة بن عمران قبل الشهرة‎ | ثقافة و فنون

بالصور.. فایسبوکیون یسخرون من صور الفنانة خولة بن عمران قبل الشهرة‎

العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات | بوليتيك

العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات

عاجل.. الإعدام لرئيسة دولة متهمة بالفساد | دولي

عاجل.. الإعدام لرئيسة دولة متهمة بالفساد

عاجل وانفراد..وأخيرا سعد المجرد يعود إلى المغرب..وهذه هي التفاصيل الحصرية والسارة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..وأخيرا سعد المجرد يعود إلى المغرب..وهذه هي التفاصيل الحصرية والسارة

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز الحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز الحي المحمدي بالبيضاء

بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من الطواجن و سياراتهم من المعطرات والفيدونج | بوليتيك

بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من ''الطواجن '' و سياراتهم من '' المعطرات

مثير بالفيديو وبالصور.. سرقة زرابي مسجد بمدينة فاس مباشرة بعد العيد | حوادث و حقوق

مثير بالفيديو وبالصور.. سرقة زرابي مسجد بمدينة فاس مباشرة بعد العيد

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 22:50 العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات | بوليتيك
العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات
مازال العديد من المتقاعدين والأرامل محرومين من التوصل بمعاشاتهم كاملة وفق القرار الذي اتخذنه الحكومة السابقة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم.

شوف تيفي

مازال العديد من المتقاعدين والأرامل محرومين من التوصل بمعاشاتهم كاملة وفق القرار الذي اتخذنه الحكومة السابقة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم.

وأرجع مصدر مطلع لجريدة الأحداث المغربية، أن هذا التأخير يتعلق بالتطبيق المعلوماتي للصندوق المغربي للتقاعد، لأن الموظفين والأجراء ما فتئوا يطالبون بتسريع تسوية وضعية المتقاعدين.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران، قد قررت رفع قيمة المعاشات إلى 1500 درهم، حيث بدا التطبيق الفعلي لهذه الزيادات إنطلاقا من شهر شتنبر من سنة 2016، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1000 درهم إلى 1200 درهم، وذلك قبل رفعه إلى 1350 درهما بحلول شهر يناير من هذه السنة، وذلك على أمل رفع الحد الأدنى إلى 1500 درهم بحلول يناير 2018

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة العثماني بن كيران المعاشات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قاضي التحقيق يستمع تفصيليا لثلاثة من معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة وغياب آخر عن الحضور | بوليتيك

قاضي التحقيق يستمع تفصيليا لثلاثة من معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة وغياب آخر عن الحضور

بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من الطواجن و سياراتهم من المعطرات والفيدونج | بوليتيك

بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من ''الطواجن '' و سياراتهم من '' المعطرات والفيدونج''

العثماني...الحكومة في حالة تعبئة شاملة لتنزيل القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس في المجلس الوزاري | بوليتيك

العثماني...الحكومة في حالة تعبئة شاملة لتنزيل القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس في المجلس الوزاري

العثماني يستنفر وزراء الغضبة الملكية المهددون بالإعفاء بسبب مشاريع الحسيمة | بوليتيك

العثماني يستنفر وزراء الغضبة الملكية المهددون بالإعفاء بسبب مشاريع الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحد ساكنة حد السوالم يفجرها..زوجة البرلماني مول 17 المليار تخطط باش تولي رئيسة عِوَض راجلها المعتقل | بــووز
منذ 10 دقائق

أحد ساكنة حد السوالم يفجرها..زوجة البرلماني مول 17 المليار تخطط باش تولي رئيسة عِوَض راجلها المعتقل

بالفيديو.. مقاول يكشف فضيحة أخرى للبرلماني مول 17 المليار | بــووز

بالفيديو.. مقاول يكشف فضيحة أخرى للبرلماني مول 17 المليار

عاجل وبالفيديو :اغماء أم احدى ضحايا الأستاذ المغتصب بفاس | قنوات أخرى

عاجل وبالفيديو :اغماء أم احدى ضحايا الأستاذ المغتصب بفاس

مباشرة بعد العيد ...البحر فكازا مملوء عن آخره | بــووز

مباشرة بعد العيد ...البحر فكازا مملوء عن آخره

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

القاضية المغربية أمينة أوفروخي تفوز بجائزة مكافحة الاتجار في البشر بواشنطن بحضور ابنة الرئيس دونالد ترامب | بووز
منذ 11 دقيقة

القاضية المغربية ''أمينة أوفروخي'' تفوز بجائزة مكافحة الاتجار في البشر بواشنطن بحضور ابنة الرئيس

قاضي التحقيق يستمع تفصيليا لثلاثة من معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة وغياب آخر عن الحضور | بوليتيك

قاضي التحقيق يستمع تفصيليا لثلاثة من معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة وغياب آخر عن الحضور

بالصور.. فایسبوکیون یسخرون من صور الفنانة خولة بن عمران قبل الشهرة‎ | ثقافة و فنون

بالصور.. فایسبوکیون یسخرون من صور الفنانة خولة بن عمران قبل الشهرة‎

العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات | بوليتيك

العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات

﻿ ﻿
اليوم 22:42 GMT

عاجل وانفراد..وأخيرا سعد المجرد يعود إلى المغرب..وهذه هي التفاصيل الحصرية والسارة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.