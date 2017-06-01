العثماني يتراجع عن قرارات بن كيران حول الحد الأدنى للمعاشات ﻿

مازال العديد من المتقاعدين والأرامل محرومين من التوصل بمعاشاتهم كاملة وفق القرار الذي اتخذنه الحكومة السابقة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم.

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مازال العديد من المتقاعدين والأرامل محرومين من التوصل بمعاشاتهم كاملة وفق القرار الذي اتخذنه الحكومة السابقة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم.

وأرجع مصدر مطلع لجريدة الأحداث المغربية، أن هذا التأخير يتعلق بالتطبيق المعلوماتي للصندوق المغربي للتقاعد، لأن الموظفين والأجراء ما فتئوا يطالبون بتسريع تسوية وضعية المتقاعدين.



وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران، قد قررت رفع قيمة المعاشات إلى 1500 درهم، حيث بدا التطبيق الفعلي لهذه الزيادات إنطلاقا من شهر شتنبر من سنة 2016، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1000 درهم إلى 1200 درهم، وذلك قبل رفعه إلى 1350 درهما بحلول شهر يناير من هذه السنة، وذلك على أمل رفع الحد الأدنى إلى 1500 درهم بحلول يناير 2018