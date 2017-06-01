عاجل.. الإعدام لرئيسة دولة متهمة بالفساد ﻿

أعلنت كوريا الشمالية، يومه الأربعاء، إصدار أمرا بإعدام باك غون هاي، الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

"شوف تيفي"

أعلنت كوريا الشمالية، يومه الأربعاء، إصدار أمرا بإعدام باك غون هاي، الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن كوريا الشمالية، اتخدت هذا القرار بعد اتهام الرئيسة السابقة لعدوتها كوريا الجنوبية بالتدبير لقتل رئيس جهاز مخابرات كوريا الشمالية٬

تجدر الإشارة إلى أن "باك غون هاي" والتي تمت إقالتها أخيرا من منصبها كرئيسة لكوريا الجنوبية، متابعة في قضية فساد، تورطت فيها رفقة صديقتها التي استغلت بمساعدتها نفوذهما لتسريب العديد من الوثائق وتعين موظفيين حكوميين وإجبار عدد من الشركات الكبرى بالتبرع لبعض المؤسسات.