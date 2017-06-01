عاجل وانفراد..وأخيرا سعد المجرد يعود إلى المغرب..وهذه هي التفاصيل الحصرية والسارة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق، أن الفنان المغربي سعد المجرد المتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس، من المنتظر أن يعود إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد غياب تحاوز تسعة أشهر، قضى منها ستة أشهر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر موثوق، أن الفنان المغربي سعد المجرد المتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس، من المنتظر أن يعود إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد غياب تحاوز تسعة أشهر، قضى منها ستة أشهر بسجن فلوري عقب اتهام فتاة فرنسية له تدعى "لورا بريول" بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأكد المصدر ذاته أن الفنان المغربي سعد المجرد من المحتمل أن يكون قد حصل على ترخيص من العدالة الفرنسية، يعود بموجبه للمغرب لمدة 48 ساعة فقط، وذلك بعد أن تقدمت هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنه بمجموعة من الضمانات التي تضمن عودته مرة أخرى لفرنسا.

وأوضح ذات المصدر أن قرار المجرد العودة للمغرب، جاء من أجل القيام فقط ببعض الإجراءات القانونية المتعلقة بمعاملاته المالية وكذا الفنية، مع شرط عدم تواصله مع الصحافة أو محاولة زيارة أصدقائه وأقربائه وغيرها من الضوابط الصارمة..

جدير بالذكر أن العدالة الفرنسية، منحت قبل ثلاثة أشهر السراح المؤقت لـ "المعلم" مقابل ضمانات مالية ضخمة وأخرى قانونية من بينها عدم مغادرة التراب الفرنسي طيلة فترة المراقبة القضائية.