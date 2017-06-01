عاجل.. انفجار قنينة غاز يهز الحي المحمدي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة مشروع الصنوبر بالحي المحمدي بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الأربعاء، وقوع حادث خطير عقب اندلاع النيران داخل أحد المنازل بسبب انفجار قنينة للغاز.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مجموعة مشروع الصنوبر بالحي المحمدي بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الأربعاء، وقوع حادث خطير عقب اندلاع النيران داخل أحد المنازل بسبب انفجار قنينة للغاز.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن النيران انتشرت بالمنزل بأكمله، نظرا لقوة الحريق، مضيفا أن تسربا للغاز كان وراء انفجار القنينة، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن سيارات الإسعاف، تتجه في هذه اللحظات صوب المنزل المحترق لنقل مجموعة من الأشخاص إلى مستشفى محمد الخامس نتيجة إصابتهم بالاختناق، بينما تقوم شاحنة تابعة للوقاية المدنية في إخماد ألسنة النيران..