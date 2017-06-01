 بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من ''الطواجن '' و سياراتهم من '' المعطرات والفيدونج'' ﻿
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بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من الطواجن و سياراتهم من المعطرات والفيدونج | بوليتيك

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بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من ''الطواجن '' و سياراتهم من '' المعطرات والفيدونج''

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 22:09 بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من الطواجن و سياراتهم من المعطرات والفيدونج | بوليتيك
بطاقة مجلس النواب السحرية تغطي مصاريف البرلمانيين من ''الطواجن '' و سياراتهم من '' المعطرات والفيدونج''
مازالت الإمتيازات التي يحظى بها البرلمانيين تثير إنتقاذ الكثير من النشطاء الفايسبوكيين والمتتبعين للشأن السياسي والبرلماني خاصة ''البطاقة الفريدة''، حيث عادت السخرية من إمتيازات البرلمانيين لتشعل

شوف تيفي

مازالت الإمتيازات التي يحظى بها البرلمانيين تثير إنتقاذ الكثير من النشطاء الفايسبوكيين والمتتبعين للشأن السياسي والبرلماني خاصة "البطاقة الفريدة"، حيث عادت السخرية من إمتيازات البرلمانيين لتشعل مواقع التواصل الإجتماعي من جديد، بعد تغطية البطاقة الممنوحة للبرلمانيين مصاريف "معطرات الجو الخاصة بالسيارات"، وكذا" طواجن البرقوق والمأكولات الأخرى التي توفرها محطات البنزين".

وفي ذات السياق، كشف المحلل السياسي والمتتبع لشؤون البرلمان المغربي عمر الشرقاوي، من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك" بأن برلمانيا صديقا له قدم معطيات جديدة حول إستعمالات بطاقة الوقود التي يتوفر عليها البرلمانيون تجيز لهم الإستفاذة من عدة إمتيازات أخرى".

ووفق تدوينة الشرقاوي، "...صديقي البرلماني بغا يفقصني هو يجبد لي بطاقة المازوط التي يملكها. قال لي راك حاكر البطاقة وما عارفش استعمالاتها المتعددة فهي لا تكتفي فقط باقتناء المازوط او ليسانس بل تصلح لشراء كل المنتوجات التي تقدمها هذ النوع من المحطات في المغرب قالي انها صالحة لأداء فاتورة غسل السيارة أو شراء زيت السيارة أو أداء مقابل الفيدانج أو معطرات الطوموبيل...كما تمكن من أداء ثمن طاجين ديال الدجاج البلدي او اللحم بالبرقوق أو سلاد نسواز أو شاف أو مبردات او مشروبات تابعة لهذه المحطة بهذه البطاقة الذكية".

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البطاقة الشرقاوي البرلمان الدجاج المشروبات شوف تيفي

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