مثير بالفيديو وبالصور.. سرقة زرابي مسجد بمدينة فاس مباشرة بعد العيد ﻿

أكد مصدر لـ ''شوف تيفي'' أن مجهولين اقتحموا ليلة أمس الثلاثاء ، مسجد قبة النصر الواقع داخل قصبة مولاي الحسن بالأطلس بفاس.

"شوف تيفي"

أكد مصدر لـ "شوف تيفي" أن مجهولين اقتحموا ليلة أمس الثلاثاء ، مسجد قبة النصر الواقع داخل قصبة مولاي الحسن بالأطلس بفاس.

وأوضح المصدر ذاته أن اللصوص، أقدموا على سرقة زرابي المسجد والمصابيح المستخدمة في إنارته، بعد أن دخلوا إليه ليلا بعد تجاوز أحد الأسوار مستغلين غياب المصلين.

وأكد المصدر ذاته أن ساكنة القصبة المستفيدة من المسجد، أبلغت السلطات التي حضرت إلى عين المكان بمعية الشرطة العلمية والتقنية، التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.