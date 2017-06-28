مثير بالفيديو وبالصور.. سرقة زرابي مسجد بمدينة فاس مباشرة بعد العيد ﻿

"شوف تيفي"
أكد مصدر لـ "شوف تيفي" أن مجهولين اقتحموا ليلة أمس الثلاثاء ، مسجد قبة النصر الواقع داخل قصبة مولاي الحسن بالأطلس بفاس.
وأوضح المصدر ذاته أن اللصوص، أقدموا على سرقة زرابي المسجد والمصابيح المستخدمة في إنارته، بعد أن دخلوا إليه ليلا بعد تجاوز أحد الأسوار مستغلين غياب المصلين.
وأكد المصدر ذاته أن ساكنة القصبة المستفيدة من المسجد، أبلغت السلطات التي حضرت إلى عين المكان بمعية الشرطة العلمية والتقنية، التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.