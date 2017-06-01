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مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع مع السفيرة المغربية بأوكرانيا بسبب مقتل شاب مغربي يوم عيد الفطر+حقائق صادمة

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 21:33 مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع مع السفيرة المغربية بأوكرانيا بسبب مقتل شاب مغربي يوم عيد الفطر+حقائق صادمة | مجتمع
مثير وبالفيديو..شوفو شنو وقع مع السفيرة المغربية بأوكرانيا بسبب مقتل شاب مغربي يوم عيد الفطر+حقائق صادمة
عبر العديد من المغاربة المقيمون بأوكرانيا، عن غضبهم الشديد لمقتل المغربي الشاب الراحل ''محمد معتمد'' ليلة عيد الفطر على يد مسلحين، وذلك خلال لقاء جمعهم بالسفيرة المغربية مينة التونسي بالعاصمة كييف.

"شوف تيفي"

عبر العديد من المغاربة المقيمون بأوكرانيا، عن غضبهم الشديد لمقتل المغربي الشاب الراحل "محمد معتمد" ليلة عيد الفطر على يد مسلحين، وذلك خلال لقاء جمعهم بالسفيرة المغربية مينة التونسي بالعاصمة كييف.

والتف المغاربة حول السفيرة المغربية، طالبين منها إنصاف الطالب المغدور وحمايتهم، كاشفين في الوقت ذاته عن الظروف والملابسات التي أعقبت الجريمة وأيضا اللحظات التي لفظ خلالها "محمد" أنفاسه الأخيرة.

وقال أحد أصدقاء الراحل في كلمته أن الشرطة الأوكرانية، منعته من الإطمئنان عليه، محملا في الوقت ذاته مسؤولية وفاته للشرطة ولرجال الإسعاف الذين غادروا المكان في البداية، قبل أن تصل سيارة أخرى للإسعاف هي من تكفلت بإسعافه لكن بعد فوات الأوان.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب المغربي الضحية، كان يدرس قيد حياته الطب بمدينة خراكوف بأوكرانيا، وقد تعرض للطعن من طرف أوكرانيين على مستوى جهازه التناسلي ليفارق الحياة، كما أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع عالمية.

 

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المغرب شوف تيفي عيد الفطر السفيرة المغربية

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