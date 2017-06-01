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فضيحة وبالفيديو.. معلم غتاصب تلميذات بمدينة فاس من الدبر والجهاز التناسلي +وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 21:22 فضيحة وبالفيديو.. معلم غتاصب تلميذات بمدينة فاس من الدبر والجهاز التناسلي +وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو.. معلم غتاصب تلميذات بمدينة فاس من الدبر والجهاز التناسلي +وهذه هي التفاصيل المروعة
كشفت أسماء قبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن تعرض تلميذات بالمدرسة الابتدائية أنس بن مالك بمنطقة سهب الورد بمدينة فاس للتحرش الجنسي من طرف معلمهم

"شوف تيفي"

كشفت أسماء قبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن تعرض تلميذات بالمدرسة الابتدائية أنس بن مالك بمنطقة سهب الورد بمدينة فاس للتحرش الجنسي من طرف معلمهم الذي شارف على التقاعد.

ونشرت قبة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مقطع فيديو، يظهر شهادات صادمة لأمهات التلميذات المغتصبات اللائي بلغ عددهن تسعة تليمذات يدرسن بالقسم الأول ابتدائي، أن المعلم، قام بالتحرش ببناتهم من خلال لمس جهازهن التناسلي ودبرهن،متسببا لهن في إحمرار وإصابات بهذه المناطق.

وأوضحت الأمهات في تصريحاتهن، أنهن حصلن على شواهد طبية، تؤكد تعرض بناتهن للاغتصاب والتحرش الجنسي داخل القسم، قبل أن يقدمن شكاية للنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، ليتم اعتقاله قبل أن تقرر هذه النيابة إطلاق سراحه.

 

‫شوف تيفي

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