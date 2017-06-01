العثماني...الحكومة في حالة تعبئة شاملة لتنزيل القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس في المجلس الوزاري ﻿

صرح سعد الدين العثماني، بخصوص القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير ، أن الحكومة ''في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع

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صرح سعد الدين العثماني، بخصوص القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير ، أن الحكومة "في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه".



و أوضح العثماني في ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة عشية اليوم، "أن الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك لإقليم الحسيمة وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما ذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع".

وتفاعلا مع هذه القرارات ، أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من القرارات الاستعجالية، تهم تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية يوم الثلاثاء 27 يونيو 2017 لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة، كما يرتقب عقد اجتماع وزاري يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع.



وأضاف رئيس الحكومة في ذات الندوة الصحفية، أن " التداول بخصوص "برنامج الحسيمة منارة المتوسط" سيكون على جدول اجتماع لمجلس الحكومة ليوم الخميس 29 يونيو 2017، حيث قررت الحكومة "أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة الى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع".