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العثماني يستنفر وزراء الغضبة الملكية المهددون بالإعفاء بسبب مشاريع الحسيمة

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 21:05 العثماني يستنفر وزراء الغضبة الملكية المهددون بالإعفاء بسبب مشاريع الحسيمة | بوليتيك
العثماني يستنفر وزراء الغضبة الملكية المهددون بالإعفاء بسبب مشاريع الحسيمة
يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إجتماعا عاجلا في هذه اللحظات مع بعض الوزراء المعنيين بشكل مباشر بالغضبة الملكية الأخيرة خلال المجلس الوزاري حول تعثر المشاريع بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي

يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إجتماعا عاجلا في هذه اللحظات مع بعض الوزراء المعنيين بشكل مباشر بالغضبة الملكية الأخيرة خلال المجلس الوزاري حول تعثر المشاريع بمدينة الحسيمة.

وحسب مصدر مطلع، فقد إستنفر سعد الدين العثماني وزراءه لمناقشة السبل الكفيلة بمحاولة تدارك التأخر في تنزيل المشاريع التي تشرف عليها قطاعاتهم الحكومية خاصة وزراء الصحة والتجهيز والماء والتعمير.

وأضاف ذات المصدر، أن الإجتماع المصغر يجري في هذه اللحظات بمقر رئاسة الحكومة، في ظل المعطيات التي تتحدث عن قرب سقوط رؤوس بالحكومة تتحمل قطاعاتها الوزارية مسؤولية مباشرة سواء في الحكومة السابقة أو الحالية.

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