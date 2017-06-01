بعد سبات طويل...العثماني يشدد على ضرورة احترام القانون في التعامل مع احتجاجات الحسيمة ﻿

في خطوة لإنقاذ ماء الوجه بعد الإنتقادات المتزايدة، ''شدد سعد الدين العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز، مجددا ثقته في القضاء من أجل ال

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في خطوة لإنقاذ ماء الوجه بعد الإنتقادات المتزايدة، "شدد سعد الدين العثماني على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز، مجددا ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا".



ودعا رئيس الحكومة بعد صمت طويل، إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية و تعاون ساكنة الحسيمة من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية، وجلب الإستثمارات.



و عبر رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، خلال تصريح بمقر رئاسة الحكومة مساء يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 ، عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة يوم الاثنين 26 يونيو 2017 من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن.