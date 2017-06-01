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هذه هي ظروف المعتقلين في أحداث الريف بعد الإضراب عن الطعام بسجن عكاشة

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 20:43 هذه هي ظروف المعتقلين في أحداث الريف بعد الإضراب عن الطعام بسجن عكاشة | مجتمع
هذه هي ظروف المعتقلين في أحداث الريف بعد الإضراب عن الطعام بسجن عكاشة
أبرز سعيد جلول شقيق المعتقل الريفي بسجن عكاشة بالدار البيضاء محمد جلول في تصريح لأ سبوعية ''المشعل'' أن أخاه محمد جلول الذي جرى اعتقاله على خلفية الاأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة

"شوف تيفي"

أبرز سعيد جلول شقيق المعتقل الريفي بسجن عكاشة بالدار البيضاء محمد جلول في تصريح لأ سبوعية "المشعل" أن أخاه محمد جلول الذي جرى اعتقاله على خلفية الاأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، يتمتع بمعنويات عالية ومرتفعة رغم حالته الصحية المتردية نوعا ما بعد سجنه في زنزانته انفرادية هو وأربعة معتقلين آخرين من زعماء الحراك.

وحسب أسبوعية المشعل في عددها الجديد صرح شقيق جلول أن ظروف الاعتقال تحسنت بشكل كبير بعد الإضراب عن الطعام الذي خاضه المعتقلون لمدة ثلاثة أيام، حيث استجابت إدارة السجن للمطالب التي رفعها السجناء وسمحت لذويهم بزيارتهم كل يوم جمعة، ومددت مدة الزيارة إلى ساعتين بعد أن كانت في السابق لا تتعدى خمسة عشر دقيقة.
وأضاف جلول للأسبوعية أن ظروف الاعتقال في السابق كانت قاسية وصعبة للغاية، حيث كانت إدارة السجن تمنع على ذوي السجناء إدخال البطانيات وأدوات النظافة والكتب، أما الآن فقد تغيرت الأوضاع نحو الأحسن، حسب ما أكده شقيق المعتقل وعوائل بعض المعتقلين في أحداث الريف.

وختم سعيد كلامه بالقول "لم نتلق أي دعم من أي جهة باستثناء بعض العائلات التي فتحت لنا أبواب منازلها واستقبلتنا، بالإضافة إلى بعض النشطاء الذين أسسوا لجنة للتضامن مع قضيتنا وقدموا لنا مساعدات عينية".

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المغرب شوف تيفي أسبوعية المشعل المعتقل الريفي سجن عكاشة الزنزانة السجناء

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