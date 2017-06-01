هذا ما تقرر بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يوم عيد الفطر ﻿

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة صباح يومه الأربعاء، تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة لثلاثين شخصا بينهم 4 قاصرين، على خلفية ما بات معروفا بأحداث يوم عيد الفطر.

"شوفر تيفي"

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة صباح يومه الأربعاء، تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة لثلاثين شخصا بينهم 4 قاصرين، على خلفية ما بات معروفا بأحداث يوم عيد الفطر.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإنه سيتم تقديم الموقوفين على النيابة العامة يوم غد الخميس 29 يونيو الجاري، للإعلان عن قرارها بخصوصهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه هناك معتقلين أخرين ينتظر أن يتم تقديم 5 منهم على ذات النيابة العامة بعد أن تم إيقافهم بالمناطق المجاورة للحسيمة.

تجدر الإشارة إلى أن أحداث العنف التي شهدتها، مدينة الحسيمة، يوم العيد، خلفت إصابة 39 فردا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة .