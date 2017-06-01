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بالفيديو.. الدوزي يُشارك جمهوره العريض قصته مع ''مينا''

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 19:21 بالفيديو.. الدوزي يُشارك جمهوره العريض قصته مع مينا | ثقافة و فنون
بالفيديو.. الدوزي يُشارك جمهوره العريض قصته مع ''مينا''
نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي يوم أمس الثلاثاء برومو أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان ''مينا '' على قناته الرسمية على « اليوتيوب ».

شوف تيفي

 نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي يوم أمس الثلاثاء برومو أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "مينا " على قناته الرسمية على « اليوتيوب ».

 الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة مينا حظي بإعجاب متتبعيه حيث تجاوز في أقل من 24 ساعة 115.000 مشاهدة.

هذا ومن المنتظر أن يطرح الدوزي ألبومه الجديد يوم الأربعاء 5 يوليوز المقبل.

تجدر الإشارة، أن آخر أغنية للفنان الدوزي « أول حب » التي أطلقها شهر ماي المنصرم تجاوزت حاجر 5 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ثقافة وفنون الدوزي برومو أغنيته مينا شوف تيفي

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