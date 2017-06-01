بالفيديو.. الدوزي يُشارك جمهوره العريض قصته مع ''مينا'' ﻿

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نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي يوم أمس الثلاثاء برومو أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "مينا " على قناته الرسمية على « اليوتيوب ».
الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة مينا حظي بإعجاب متتبعيه حيث تجاوز في أقل من 24 ساعة 115.000 مشاهدة.
هذا ومن المنتظر أن يطرح الدوزي ألبومه الجديد يوم الأربعاء 5 يوليوز المقبل.
تجدر الإشارة، أن آخر أغنية للفنان الدوزي « أول حب » التي أطلقها شهر ماي المنصرم تجاوزت حاجر 5 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.
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