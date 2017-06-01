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بالفيديو.. مغربي مسجون بألبانيا يناشد الملك محمد السادس بعد فشله في العبور إلى الديار الأوروبية

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 19:07 بالفيديو.. مغربي مسجون بألبانيا يناشد الملك محمد السادس بعد فشله في العبور إلى الديار الأوروبية | مجتمع
بالفيديو.. مغربي مسجون بألبانيا يناشد الملك محمد السادس بعد فشله في العبور إلى الديار الأوروبية
توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو مصور يظهر من خلاله شاب مغربي عشريني يناشد الملك محمد السادس بعدما وجد نفسه مسجونا بألبانيا بعد رحلة البحث عن العيش في الديار الأوروبية.

شوف تيفي

 توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو مصور يظهر من خلاله شاب مغربي عشريني يناشد الملك محمد السادس بعدما وجد نفسه مسجونا بألبانيا بعد رحلة البحث عن العيش في الديار الأوروبية.

 وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشاب المذكور سافر إلى اليونان مرورا من أدرنا التركية ليجد نفسه بعد ذلك في كوسوفو بعدما مرّ من الحدود الألبانية، لكن العناصر الأمنية قامت بإرجاعه إلى ألبانيا حيث وجد نفسه سجينا هناك وذلك منذ حوالي أسبوع من الآن.

وذكر المعني بالأمر المنحدر من مدينة الدارالبيضاء في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أنه يعيش أياما صعبة داخل السجن الذي يقبع فيه بألبانيا، بعيدا عن عائلته وحضن والدته، كما طالب من المسؤولين التدخل الفوري كونه يعتبر مُعيل والدته وزوجته بعدما توفي والده.

 هذا وطالب الشاب المغربي من المحسنين مساعدته للخروج من الأزمة التي يعيشها بألبانيا.

و لكل من يرغب في تقديم يد المساعدة للأخير المرجوا ربط الإتصال به على هذا الرقم عن طريق تطبيق الواتساب 06.65.48.71.23 .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بالفيديو.مغربي مسجون بألبانيا يناشد الملك محمد السادس بعد فشله في العبور إلى الديار الأوروبية

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