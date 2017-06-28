بالصورة.. موجة سخرية من ''كيتيا '' المتخصصة في بيع الأثاث والمفروشات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، صورة خاصة بالعلامة التجارية ''كيتيا'' المتخصصة في بيع الأثاث والمفروشات، وهي الصورة التي أثارت موجة سخرية بين النشطاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، صورة خاصة بالعلامة التجارية "كيتيا" المتخصصة في بيع الأثاث والمفروشات، وهي الصورة التي أثارت موجة سخرية بين النشطاء.

وأوضح النشطاء أن "كيتيا"، وقعت في خطأ لغوي خلال الإعلان الخاص بشهر رمضان والذي تم وضعه في شوارع إحدى المدن المغربية، موضحين أن الشركة من المحتمل أن تكون قد ضيعت الملايين من السنتيمات مقابل إعلان إشهاري يتضمن خطأ لغويا غير مقبول لا يرتكبه حتى تلميذ في أحد الأقسام الابتدائية دون أن تكلف نفسها الاستعانة بمراجع لُغوي يغنيها السقوط في هذا الخطأ اللغوي .

وأشار النشطاء أن اللغة العربية تعرضت للإهانة من الشركة المذكورة التي لم تكلف نفسها عناء إعادة تصحيح جملة "أجمل اللحظات"، و كتبتها "أجمل اللحضات"، موضحين أن الشركة وضعت هذا الإعلان في بلد عربي يتكلم أغلب سكانه اللغة العامية وأخطأت في جملة عربية لكنها في المقابل يستحيل أن تخطأ في الجمل أو المصطلحات المكتوبة باللغة الفرنسية.