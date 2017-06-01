فيديو جد مؤلم وصادم: .. مذيعة تفارق الحياة على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها احتفالات عيد الفطر ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم ومؤلم، يوثق لحظة وفاة مذيعة باكستانية على الهواء مباشرة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية يومه الأربعاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المذيعة، لفظت أنفاسها أثناء تغطيتها احتفالية بمناسبة عيد الفطر، حيث تلعثمت فجأة بسبب سكرة الموت كما يظهر الفيديو، ثم سقطت من فوق الرافعة التي كانت تجلس عليها لتفارق بعدها الحياة مباشرة .
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