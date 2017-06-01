 بن كيران يهاجم العثماني والرميد..''لاتنتظرو مني دعم حكومتكم'' ﻿
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بن كيران يهاجم العثماني والرميد..''لاتنتظرو مني دعم حكومتكم''

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 18:36 بن كيران يهاجم العثماني والرميد..لاتنتظرو مني دعم حكومتكم | بوليتيك
بن كيران يهاجم العثماني والرميد..''لاتنتظرو مني دعم حكومتكم''
علمت ''شوف تيفي'' أن محاولات كل من ''محمد يتيم'' و''الحسن الداودي'' و''سعد الدين العثماني'' بإستصدار بلاغ من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يشيد بالحكومة الحالية ويدعمها قد باءت بالفشل.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن محاولات كل من "محمد يتيم" و"الحسن الداودي" و"سعد الدين العثماني" بإستصدار بلاغ من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يشيد بالحكومة الحالية ويدعمها قد باءت بالفشل.

وأفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تردد كثيرا على منزل عبد الإله بن كيران قبل عيد الفطر ليقنعه بضرورة دعم الحكومة عبر الأمانة العامة التي لم تصدر أي بلاغ يدعم الحكومة منذ تأسيسها إلى حدود اليوم، وأن الموقف الرسمي للحزب تم التعبير عليه من طرف الفريق النيابي الذي وضع شروطا لمساندة الحكومة.

وأوضحت ذات المصادر، أن بن كيران رد على طلب إستصدار بلاغ للأمانة العامة لمساندة الحكومة بطلب من العثماني ومصطفى الرميد بالقول" لاتنتظروا مني دعم حكومتكم عبر بلاغ للحزب".

هذا، ويعيش حزب المصباح وضعا داخليا صعبا يهدد تماسك مكوناته، خاصة أنه تأسس بإندماج بين مكونات سياسية ودعوية قد تساهم في توسيع الهوة بين قيادات "البيجيدي".

‫شوف تيفي

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بن كيران الحكومة العثماني البيجدي شوف تيفي

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