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عاجل..حافلة تحمل أسر معتقلي حراك الريف تدخل هذه اللحظات سجن عكاشة بالبيضاء

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 18:15 عاجل..حافلة تحمل أسر معتقلي حراك الريف تدخل هذه اللحظات سجن عكاشة بالبيضاء | مجتمع
عاجل..حافلة تحمل أسر معتقلي حراك الريف تدخل هذه اللحظات سجن عكاشة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حافلة لنقل المسافرين، تحمل أسر معتقلي حراك الريف، دخلت يومه الأربعاء، إلى السجن المدني ''عين السبع واحد'' المعروف بـ ''عكاشة''، من أجل الإطمئنان على المعتقلين ويتلعق الأمر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حافلة لنقل المسافرين، تحمل أسر معتقلي حراك الريف، دخلت يومه الأربعاء، إلى السجن المدني "عين السبع واحد" المعروف بـ "عكاشة"، من أجل الإطمئنان على المعتقلين ويتلعق الأمر بناصر الزفزافي ورفاقه.

وأوضح المصدر ذاته أن المحامي محمد زيان، كان برفقة أسر المعتقلين داخل الحافلة، التي غادرت قبل قليل سجن عكاشة بعد ساعات من دخولها إليه.

وأشار المصدر ذاته أن منتمين لما يسمى بحركة "عشرين فبراير"، حلوا بالقرب من سجن عكاشة بالموازاة مع وصول الحافلة، وحاولوا تنظيم وقفة احتجاجية إلا أن القوات العمومية، منعتهم من التقدم في اتجاه السجن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عكاشة السجن المدني ناصر الزفزافي الحافلة

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