بنت الشعب التي حصلت على أعلى معدل في الباكالوريا: ''ايمان طويل'' : مسؤول واحد تاصل بيا وهذا هو الحلم ديالي ﻿

كشفت التلميذة إيمان الطويل صاحبة أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا (19,31)، في حوار لها مع أسبوعية ''المشعل'' أن حلمها بعد الحصول على شهادة الباكالوريا هو إكمال دراستها في التعليم العالي والالتحاق

"شوف تيفي"

كشفت التلميذة إيمان الطويل صاحبة أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا (19,31)، في حوار لها مع أسبوعية "المشعل" أن حلمها بعد الحصول على شهادة الباكالوريا هو إكمال دراستها في التعليم العالي والالتحاق بمجال الطب والهندسة.

وأوضحت الطويل للزميلة "المشعل" في عددها الصادر لهذا الأسبوع أن المسؤول الوحيد الذي اتصال بها بمناسبة حصولها على أعلى معدل في الباكالوريا، كان هو المدير الإقليمي بسيدي بنور، ويتعلق الأمر بالأستاذ مصطفى الخلفي الذي هنأها وبارك لها النتيجة التي تحصلت عليها.

وطالبت إيمان المسؤولين باعتبارها تلميذة متفوقة، بتقديم يد المساعدة لها حتى تتمكن من إكمال دراستها العليا في أحسن الأحوال، وتتاح لها فرصة للتكوين في المجال الذي تحلم به.