صادم .. أب عاطل عن العمل بطنجة يشرمل ابنته الشابة والسبب دفاعها عن والدتها ورفضها منحه مبلغا ماليا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن زوجا، عاطلا على العمل، أقدم أخيرا، على شرملة زوجته وابنته الشابة بسبب خلاف أسري نشب بينهم داخل منزل الأسرة بمنطقة كاسباراطا بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن زوجا، عاطلا على العمل، أقدم أخيرا، على شرملة زوجته وابنته الشابة بسبب خلاف أسري نشب بينهم داخل منزل الأسرة بمنطقة كاسباراطا بمدينة طنجة.

وأوضحت الشابة الضحية المدعوة "مريم" في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الأربعاء أن والدها، أقدم على توجيه طعنات خطيرة لوالدتها على مستوى الوجه بواسطة قطعة زجاجية، وخلال محاولتها التدخل لإنقاذها، أقدم والدها على توجيه طعنة لها تسببت في تشويه وجهها.

وأشارت الشابة أنها دخلت يوم الواقعة في جدال مع والدها، بعد رفضها منحه مبلغا ماليا تحصلت عليه من خلال عملها بأحد المطاعم، مشيرة إلى لأنها تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية حتى يتم إيقافه.

وتابعت المتحدثة أن والدها وفور ارتكابه لعمله الإجرامي فر إلى وجهة غير معلومة، مؤكدة بأن حالتها النفسية والصحية، تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.