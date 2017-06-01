مثير.. اعتقال أربعة أشخاص بينهم إمام بإسبانيا يشتبه في علاقتهم بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

ألقت الشرطة الإسبانية في عملية مشتركة مع الشرطة الاتحادية الألمانية والشرطة البريطانية، اليوم الاربعاء، ببالما دي مايوركا القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم من أعضاء تنظيم الدولة في إطار عملية

"شوف تيفي"

ألقت الشرطة الإسبانية في عملية مشتركة مع الشرطة الاتحادية الألمانية والشرطة البريطانية، اليوم الاربعاء، ببالما دي مايوركا القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم من أعضاء تنظيم الدولة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب جرت في وقت واحد بكل من المملكة المتحدة وألمانيا.

وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية العالمية فقد أوضح بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، أنه قد تم القبض على عضوين آخرين في هذا التنظيم الإرهابي بكل من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث تجري عمليات تفتيش بطلب من السلطات الإسبانية. ولم يتم الكشف عن جنسيات الموقوفين الستة الذين يشتبه في أنهم إرهابيون.



وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الذي مكن من هذه الاعتقالات انطلق في سنة 2015 حين تم تحديد هوية صاحب شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت يصف مسلسل تلقين وتجنيد وتسفير شاب مسلم مقيم بإسبانيا إلى سورية.

وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق ب"إمام سلفي تم توقيفه بالمملكة المتحدة والذي كان موضوع تحقيقات في عدة بلدان أوروبية"، مشيرا إلى أن هذا الشخص انتقل إلى بالما دي مايوركا لتأطير مجموعة من أربعة أشخاص جرى اعتقالهم، أيضا، بهذه المدينة الإسبانية.

وذكرت وزارة الداخلية الاسبانية أن المشتبه فيه كان يمارس أنشطة تلقين وتطرف وتجنيد لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، بين أفراد هذه المجموعة، لدرجة أنه أضحى "زعيمهم الروحي".

وأكد البلاغ أن هذا الداعية السلفي، الذي كانت خطبه العامة معروفة لدى المصالح الأمنية الأوروبية، كان يعمل في إطار خاص، على تجنيد المقاتلين وجمع الأموال لسورية، مشيرة إلى أن تنقلاته المتكررة وباستمرار وحذره صعبا اعتقاله،أما الشخص الذي جرى اعتقاله في ألمانيا، فكان، أيضا، على اتصال مباشر ببقية الموقوفين في إطار هذه العملية، وشارك في إعداد أشرطة فيديو دعائية لفائدة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.