 من جديد... بن كيران يجتمع بقيادات ''البيجيدي'' لإنقاذ الحزب من الإنقسام ﻿
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من جديد... بن كيران يجتمع بقيادات ''البيجيدي'' لإنقاذ الحزب من الإنقسام

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 17:38 من جديد... بن كيران يجتمع بقيادات البيجيدي لإنقاذ الحزب من الإنقسام | بوليتيك
من جديد... بن كيران يجتمع بقيادات ''البيجيدي'' لإنقاذ الحزب من الإنقسام
توصل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برسالة نصية من إدارة الحزب تدعوهم إلى إجتماع عاجل بطلب مباشر من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، لبداية مناقشة الأوضاع الكارثية والإحتقان

شوف تيفي

توصل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برسالة نصية من إدارة الحزب تدعوهم إلى إجتماع عاجل بطلب مباشر من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، لبداية مناقشة الأوضاع الكارثية والإحتقان الكبير بين أعضاء الحزب منذ تشكيل سعد الدين العثماني للحكومة.

وكشف عضو بالأمانة العامة للحزب "لشوف تيفي" أن الإجتماع المرتقب عشية يوم غد الخميس، يأتي بعد إتفاق قيادات الحزب إلى عقد إجتماعات متتالية وبشكل منتظم وأسبوعي تقريبا، لمناقشة الوضع الكارثي للحزب الذي أضحى يهدد تماسك الحزب.

وأضاف ذات المصدر، أن العلاقة بين أعضاء بالأمانة العامة ووزراء الحزب في الحكومة الحالية ليست على مايرام، منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، حيث يرتقب بداية مناقشة النقط الخلافية الحساسة خاصة مصطلحين سيتم تداولهما كثيرا في الأيام الأخيرة وهما "الإنقلاب والخيانة".

وأوضح ذات المصدر، أن المصطلحين هما اللذين فجرا العلاقة المتذبذبة بين مصطفى الرميد وعبد الإله بن كيران، حيث فشل الإجتماع الأخير بإتفاق الحاضرين على صياغة بلاغ عن الإجتماع بعد إصرار من الرميد بتضمن البلاغ للكلمتين وهو ما يرفضه بن كيران بشكل قاطع.

وإعترف القيادي بالحزب، أن "البيجيدي" مهدد بالإنشقاق وحتى الزوال من الحياة السياسية في ظل الأوضاع الداخلية الحالية، حيث أن الكلمة الأخيرة لبن كيران كانت واضحة بعد ذكره لوصية مؤسس الحزب الراحل "عبد الكريم الخطيب" الملخصة في آية قرانية معلقة بمكتب الأمين العام للحزب.

‫شوف تيفي

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الحزب البيجدي الإجتماع شوف تيفي

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