 مثير وبالصورة.. هيفاء وهبي تسخر من أصالة بعد اعتقالها بسبب الكوكايين ﻿
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مثير وبالصورة.. هيفاء وهبي تسخر من أصالة بعد اعتقالها بسبب الكوكايين | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. هيفاء وهبي تسخر من أصالة بعد اعتقالها بسبب الكوكايين

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مثير وبالصورة.. هيفاء وهبي تسخر من أصالة بعد اعتقالها بسبب الكوكايين

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 17:35 مثير وبالصورة.. هيفاء وهبي تسخر من أصالة بعد اعتقالها بسبب الكوكايين | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة.. هيفاء وهبي تسخر من أصالة بعد اعتقالها بسبب الكوكايين
عكس العديد من الفنانات اللائي عبرن عن تضامنهن مع الفنانة السورية أصالة إثر اعتقالها في مطار بيروت بسبب العثور على الكوكايين بحوزتها، خرجت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بموقف مثير للجدل، سخرت خلاله

"شوف تيفي"

عكس العديد من الفنانات اللائي عبرن عن تضامنهن مع الفنانة السورية أصالة إثر اعتقالها في مطار بيروت بسبب العثور على الكوكايين بحوزتها، خرجت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بموقف مثير للجدل، سخرت خلاله من أصالة وتهجمت عليها.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على "تويتر" تغريدة، كتبت فيها "والله لو كنت بعرف إنو تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية مسلسل الحرباية وعلمنالو نهاية كوميدية"».

تجدر الإشارة إلى أن سلطات مطار بيروت الدولي كانت قد أوقفت الفنانة أصالة بسبب العثور على 3 غرامات من الكوكايين في حوزتها قبل أن يقرر القضاء اللبناني تمتيعها بالسراح المؤقت، وفتح تحقيق في الموضوع.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكوكايين أصالة مسلسل الحرباية هيفاء الكوكايين

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