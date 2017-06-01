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عاجل ومؤلم.. سقوط أقدم شجرة بمدينة بني ملال..وهذا عدد القتلى والمصابين

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 17:12 عاجل ومؤلم.. سقوط أقدم شجرة بمدينة بني ملال..وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق
عاجل ومؤلم.. سقوط أقدم شجرة بمدينة بني ملال..وهذا عدد القتلى والمصابين
شهدت حديقة الذهب الأولمبي بمدينة بني ملال ، قبل قليل من يومه الأربعاء، مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، عقب سقوط أحد أقدم الأشجار بالمدينة خلال جلوسهم بالقرب منها.

"شوف تيفي"

شهدت حديقة الذهب الأولمبي بمدينة بني ملال ، قبل قليل من يومه الأربعاء، مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، عقب سقوط أحد أقدم الأشجار بالمدينة خلال جلوسهم بالقرب منها.

وحسب مصادر ملالية فإن الضحايا، تفاجؤوا بالشجرة بعد سقوطها عليهم ، ما أسفر عن مقتل أحدهم على الفور، بينها أصيب الآخرون بجروح جد خطيرة على مستوى الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، وفور وقوع الحادث المؤلم والخطير، حلت بعين المكان، بينما تكفلت سيارة تابعة للوقاية المدنية بنقل القتيل وأيضا المصابين إلى المستشفى الجهوي لبني ملال.

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