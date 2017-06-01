 البام مشى بعيد و يتقدم بمقترح قانون للمساءلة الجنائية لرئيس الحكومة والوزراء أثناء ممارستهم لمهامهم ﻿
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البام مشى بعيد و يتقدم بمقترح قانون للمساءلة الجنائية لرئيس الحكومة والوزراء أثناء ممارستهم لمهامهم

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 17:10 البام مشى بعيد و يتقدم بمقترح قانون للمساءلة الجنائية لرئيس الحكومة والوزراء أثناء ممارستهم لمهامهم | بوليتيك
البام مشى بعيد و يتقدم بمقترح قانون للمساءلة الجنائية لرئيس الحكومة والوزراء أثناء ممارستهم لمهامهم
تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية، يتكون من ثلاثة أبواب و29 مادة، حيث جاء الباب الأول بأحكام عامة في حين يحدد

شوف تيفي

تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية، يتكون من ثلاثة أبواب و29 مادة، حيث جاء الباب الأول بأحكام عامة في حين يحدد الباب الثاني مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، بينما يتحدث الباب الثالث عن مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.

وإستنادا للمقترح الذي سيطرحه الفريق النيابي للحزب في البرلمان، فالمادة الأولى من القانون المقترح "يفعّل مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم".

في حين أن المادة الثانية، فتحدد المقصود بأعضاء الحكومة، مشيرة أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة بصفته وزيرا وكتاب الدولة، عند وجودهم، فيما تشير المادة السادسة إلى أنه "لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية".

ووفق مقترح القانون، فالمادة 10 "تسمح باعتقال رئيس الحكومة أو الوزير الذي ارتكب الجريمة أثناء مزاولته لمهامه، حيث تقول إنه "إذا كان الفعل أو الامتناع الموصوف بالجناية أو الجنحة منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامه الحكومية، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمكان ارتكاب الجريمة أو لمكان إقامة عضو الحكومة المعني أو لمكان إلقاء القبض عليه يحيل لزوما القضية وباقي أطرافها عند الاعتقال وبعد التحري بشأنها بملتمس إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لإجراء التحقيق في الأفعال موضوع ملتمس فتح التحقيق".

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