بالصور.. ملياردير خليجي في أوضاع حميمية داخل مسبح مع النجمة الأمريكية ريهانا..وهذه هي تفاصيل علاقتهما ﻿

نشر موقع صحيفة '' الدايلي ميل'' البريطانية، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور تمكن مصور ''بابارازتي'' من الحصول عليها، والتي تظهر نجمة البوب الأمريكية ''ريهانا'' وهي تتبادل القبل الساخنة مع شاب

"شوف تيفي"

نشر موقع صحيفة " الدايلي ميل" البريطانية، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور تمكن مصور "بابارازتي" من الحصول عليها، والتي تظهر نجمة البوب الأمريكية "ريهانا" وهي تتبادل القبل الساخنة مع شاب قيل بأنه ملياردير خليجي وبالتحديد سعودي.

وأوضحت "الدايلي ميل" أن الأمر يتعلق برجل أعمال سعودي يدعى "حسن جمال يبلغ من العمر 29 سنة، موضحة بأنه ينتمي لعائلة كبرى معروفة في المجال الخاص بالتجارة والصناعة الخاصة بالسيارات بالسعودية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الثنائي، شوهد في أوضاع حميمة بين قبلات وأحضان، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إحدى الجزر الإسبانية، مشيرة إلى أن ريهانا والخليجي الشاب، حاولا ترك علاقتهما سرية.