مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم ﻿

كشفت مصادر عربية، يومه الأربعاء، أن القناة الثانية المغربية ''دوزيم''، ستعرض هذه الأيام المسلسل السعودي ''البيت الكبير'' الذي انتجته شركه الصدف للانتاج الصوتي والمرئي والذي يعد أول مسلسل سعودي يعرض

"شوف تيفي"

كشفت مصادر عربية، يومه الأربعاء، أن القناة الثانية المغربية "دوزيم"، ستعرض هذه الأيام المسلسل السعودي "البيت الكبير" الذي انتجته شركه الصدف للانتاج الصوتي والمرئي والذي يعد أول مسلسل سعودي يعرض على قناة مغربية.

وحسب موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني، فإن هذا العمل، يعرف مشاركة عدد كبير من الممثلين العرب ومن المغرب تحديدا مشيرا إلى أن المسلسل تم تصويره في مدينة انطاليا التركية ويتناول سيناريو يحكي عن العلاقات التاريخية بين تركيا والوطن العربي ويقدم معالجات في إطار كوميدي خفيف، ويتطرق للعادات والتقاليد والثقافات المغربية من خلال مشاركة الفريق المغربي الذي يضم إلهام وعزيز، عبد الرحيم الغزواني، ملكة جمال العرب نسرين قطروب، إيمان الغربي، ملكة جمال الشرق الأوسط حليمة السعيدي، وابتسام اوكادير.

وأكد المصدر ذاته أن المسلسل يطرح العديد من القضايا المستمدة من المواقف التي تحدث أثناء السفر والرحلات، مشيرا إلى أن "البيت الكبير" كما أطلق عليه يعد من أضخم المشاريع الانتاجية في السنوات الأخيرة حيث شارك فيه ممثلون من سبعة دول هي السعودية والكويت والمغرب ومصر وسوريا ولبنان وتركيا وهو من انتاج حسن عسيري الذي استطاع أن يسوّق للدراما العربية في الأسواق التركية وتمكن من قلب موازين المعادلة بعد أن سيطرت الدراما التركية على عقول المشاهدين العرب.