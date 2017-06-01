طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية ﻿

"شوف تيفي"
تعرض عبد الكبيرزاهود والي جهة الدار البيضاء سطات الجديد، صباح يومه الأربعاء، لموقف طريف خلال دخوله لمقر الولاية، حيث طالبه أفراد القوات العمومية بالدخول من بوابة أخرى غير البواية التي حل بها.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد القوات العمومية وخلال تنفيذهم للتعليمات الموجهة لهم، لم يتعرفوا على الوالي الجديد، وطالبوا سائق سيارته باستخدام بوابة أخرى، قبل أن يتم إعلامه بأن "عبد الكبير زاهود" هو من يتواجد بها ليسمح له بالمرور.
تجدر الإشارة إلى أن مقر الولاية ، شهد يومه الأربعاء، مراسيم تعيين عبد الكبير زاهود كوالي لجهة الدار البيضاء سطات خلفا لخالد سفير، وذلك بحضور مجموعة من الوجوه البارزة وعلى رأسها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.