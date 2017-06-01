 طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية ﻿
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طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 16:14 طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية | بوليتيك
طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية
تعرض عبد الكبير زاهود والي جهة الدار البيضاء سطات الجديد، صباح يومه الأربعاء، لموقف طريف خلال دخوله لمقر الولاية، حيث طالبه أفراد القوات العمومية بالدخول من بوابة أخرى غير البواية التي حل بها.

"شوف تيفي"

 

تعرض عبد الكبيرزاهود والي جهة الدار البيضاء سطات الجديد، صباح يومه الأربعاء، لموقف طريف خلال دخوله لمقر الولاية، حيث طالبه أفراد القوات العمومية بالدخول من بوابة أخرى غير البواية التي حل بها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد القوات العمومية وخلال تنفيذهم للتعليمات الموجهة لهم، لم يتعرفوا على الوالي الجديد، وطالبوا سائق سيارته باستخدام بوابة أخرى، قبل أن يتم إعلامه بأن "عبد الكبير زاهود" هو من يتواجد بها ليسمح له بالمرور.

تجدر الإشارة إلى أن مقر الولاية ، شهد يومه الأربعاء، مراسيم تعيين عبد الكبير زاهود كوالي لجهة الدار البيضاء سطات خلفا لخالد سفير، وذلك بحضور مجموعة من الوجوه البارزة وعلى رأسها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.



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