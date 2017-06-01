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عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 16:09 عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة | ثقافة و فنون
عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما نشر بخصوص لقاء النزيلة بالسجن المحلي عين السبع 2، سليمة الزياني ''سيليا''، المعتقلة على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، بمعتقلين

"شوف تيفي"

 

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما نشر بخصوص لقاء النزيلة بالسجن المحلي عين السبع 2، سليمة الزياني "سيليا"، المعتقلة على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، بمعتقلين آخرين على ذمة نفس الأحداث، هي "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول لقاء المعتقلة سليمة الزياني بعدد من المعتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، أن المعتقلة المذكورة لم تستفد من أية زيارة يوم العيد، سواء من طرف عائلتها أو محاميها، شأنها في ذلك شأن باقي النزيلات خلال هذه المناسبة الدينية.

واعتبرت المندوبية أن الحديث عن توجيه السجينة المذكورة لرسائل إلى باقي المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، هو "من وحي خيال مروجي مثل هذه المغالطات من ذوي النيات السيئة، خاصة وأن اللقاء المزعوم بينها وبينهم لم يحدث أصلا".

وذكرت المندوبية العامة بأنها سبق أن حذرت من بعض الجهات التي تحاول "الركوب على معاناة بعض المعتقلين من أجل تحقيق مكاسب لا علاقة لها بمصلحة هؤلاء السجناء".

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المغرب شوف تيفي سليمة الزياني المواقع الإخبارية مدينة الحسيمة

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