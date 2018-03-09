فاجعة تهز سجن لوداية بمراكش: هذا ما وقع لسجين شاب خلال ممارسته للرياضة داخل السجن ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي لوداية بمراكش عن وفاة النزيل (ع.ل) البالغ من العمر 38 سنة، وهو في طريقه إلى المستشفى، إثر إصابته بوعكة صحية أثناء قيامه بتمارين رياضية داخل السجن .

"شوف تيفي"

أعلنت إدارة السجن المحلي لوداية بمراكش عن وفاة النزيل (ع.ل) البالغ من العمر 38 سنة، وهو في طريقه إلى المستشفى، إثر إصابته بوعكة صحية أثناء قيامه بتمارين رياضية داخل السجن .

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء، أن السجين المتوفى كان محكوما عليه بسنة سجنا نافذا على خلفية تهم تتعلق بحيازة المخدرات وتسهيل تعاطي الغير لها بعوض، حيث كان من المرتقب أن تنتهي عقوبته بتاريخ 2018/03/09.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم إعلام السلطات المختصة وكذا عائلة السجين المتوفى وفقا لما ينص عليه القانون.



