 يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !!

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية | بوليتيك

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة

فاجعة تهز سجن لوداية بمراكش: هذا ما وقع لسجين شاب خلال ممارسته للرياضة داخل السجن | حوادث و حقوق

فاجعة تهز سجن لوداية بمراكش: هذا ما وقع لسجين شاب خلال ممارسته للرياضة داخل السجن

يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا | مجتمع

يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4

بالصور..بعد إصابة 29 فردا من القوات العمومية:هذه هي حصلة الهجوم على مركز صحي بإمزرون ضواحي الحسيمة | مجتمع

بالصور..بعد إصابة 29 فردا من القوات العمومية:هذه هي حصلة الهجوم على مركز صحي بإمزرون ضواحي الحسيمة

بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك

بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات

عاجل وحصري..هذه هي حقيقة العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا البرلماني السابق زين العابدين الحواص | مجتمع

عاجل وحصري..هذه هي حقيقة العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا البرلماني السابق زين العابدين الحواص

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 15:46 يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا | مجتمع
يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا
كشفت وسائل إعلام عربية مباشرة بعد الأزمة الدبلوماسية بالخليج أن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، أعلن عن وظائف مدرسين خالية في عدد كبير من المؤسسات التعليمية القطرية، والتي سيحصل فيها الموظفون

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية مباشرة بعد الأزمة الدبلوماسية بالخليج أن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، أعلن عن وظائف مدرسين خالية في عدد كبير من المؤسسات التعليمية القطرية، والتي سيحصل فيها الموظفون الجدد على راتب يتراوح بين 4000 دولار بالنسبة للمتزوجين أي حولي "40ألف درهم مغربية" و 3500 دولار للعزاب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإعلان الرسمي للمجلس الأعلى القطري، ينص على توظيف عدد مهم من المدرّسين في مختلف التخصصات في المدارس والمؤسسات التعليمية في قطر برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018، في جميع المراحل التعليمية، في أسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكدت ذات المصادر أن المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، يطلب عددا كبيرا من المعلمين والأساتذة في التخصصات التالية "اللغة العربية،اللغة الإنجليزية،مدرسي صعوبات التعلم،الدراسات الاجتماعية،التاريخ،الجغرافيا،علم الأحياء،الفنون البصرية،العلوم الشرعية،الفيزياء والكيمياء،الرياضيات، التربية الرياضية".
وبالإضافة إلى المعلمين والأساتذة فإن قطر تطلب كذلك موظفين في فئة "محضّر مختبر،مرشد اجتماعي،أخصائي نفسي،أخصائي علاج وظائفي،أخصائي علاج طبيعي،أخصائي تخاطب".

ويقبل الترشح للوظائف الشاغرة بالنسبة للأشخاص المقيمين في قطر أو من خارجها تبعا لتخصصات التدريس المطلوبة، شريطة أن يكون المترشح حاصلا على شهادة مناسبة للتخصص المطلوب وخبرة في تدريس المادة المختارة، وعلى الراغب التقدم إلى هذه الوظائف الدخول إلى هذا الرابط " https://tawtheef.sec.gov.qa".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأزمة الدبلوماسية المجلس الأعلى القطري دولة قطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..بعد إصابة 29 فردا من القوات العمومية:هذه هي حصلة الهجوم على مركز صحي بإمزرون ضواحي الحسيمة | مجتمع

بالصور..بعد إصابة 29 فردا من القوات العمومية:هذه هي حصلة الهجوم على مركز صحي بإمزرون ضواحي الحسيمة

عاجل وحصري..هذه هي حقيقة العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا البرلماني السابق زين العابدين الحواص | مجتمع

عاجل وحصري..هذه هي حقيقة العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا البرلماني السابق زين العابدين الحواص

هام للمغاربة..بعد رمضان وعيد الفطر: هذا هو موعد عيد الأضحى فلكيا | مجتمع

هام للمغاربة..بعد رمضان وعيد الفطر: هذا هو موعد عيد الأضحى فلكيا

هذه هي حقيقة تحليق طائرة أمريكية مقنبلة في سماء الحسيمة | مجتمع

هذه هي حقيقة تحليق طائرة أمريكية مقنبلة في سماء الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لوالي الدارالبيضاء الجديد...وهذا ما بعد به البيضاويين | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

أول خروج إعلامي لوالي الدارالبيضاء الجديد...وهذا ما بعد به البيضاويين

قمة الحقارة..اقتحام مسجد بفاس وسرقة محتوياته و الساكنة تستنكر | خارج البلاطو

قمة الحقارة..اقتحام مسجد بفاس وسرقة محتوياته و الساكنة تستنكر

لفتيت في كلمة قوية أثناء تنصيب الوالي مهيدية...على رحل السلطة النزول إلى الشارع و عدم الإنصات للمواطن قد يؤدي إلى الاحتقان... | خارج البلاطو

لفتيت في كلمة قوية أثناء تنصيب الوالي مهيدية...على رحل السلطة النزول إلى الشارع و عدم الإنصات للمواطن قد يؤدي إلى الاحتقان...

في قلب منزل الفنانة حنان الإبراهيمي بعد عودتها من أمريكا..أسرار خاصة تبوح بها لأول مرة عن حياتها الخاصة/حقيقة طلاقها/انسحابها من الخاوة/حب حياتها الوحيد/أول كاشي خدمات بيه 500درهم و دموع حزن | معانا فنان

في قلب منزل الفنانة حنان الإبراهيمي بعد عودتها من أمريكا..أسرار خاصة تبوح بها لأول مرة عن حياتها الخاصة/حقيقة طلاقها/انسحابها من الخاوة/حب حياتها الوحيد/أول كاشي خدمات بيه 500درهم و دموع حزن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !!

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية | بوليتيك

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.