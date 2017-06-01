يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية مباشرة بعد الأزمة الدبلوماسية بالخليج أن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، أعلن عن وظائف مدرسين خالية في عدد كبير من المؤسسات التعليمية القطرية، والتي سيحصل فيها الموظفون

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية مباشرة بعد الأزمة الدبلوماسية بالخليج أن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، أعلن عن وظائف مدرسين خالية في عدد كبير من المؤسسات التعليمية القطرية، والتي سيحصل فيها الموظفون الجدد على راتب يتراوح بين 4000 دولار بالنسبة للمتزوجين أي حولي "40ألف درهم مغربية" و 3500 دولار للعزاب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإعلان الرسمي للمجلس الأعلى القطري، ينص على توظيف عدد مهم من المدرّسين في مختلف التخصصات في المدارس والمؤسسات التعليمية في قطر برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018، في جميع المراحل التعليمية، في أسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكدت ذات المصادر أن المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، يطلب عددا كبيرا من المعلمين والأساتذة في التخصصات التالية "اللغة العربية،اللغة الإنجليزية،مدرسي صعوبات التعلم،الدراسات الاجتماعية،التاريخ،الجغرافيا،علم الأحياء،الفنون البصرية،العلوم الشرعية،الفيزياء والكيمياء،الرياضيات، التربية الرياضية".

وبالإضافة إلى المعلمين والأساتذة فإن قطر تطلب كذلك موظفين في فئة "محضّر مختبر،مرشد اجتماعي،أخصائي نفسي،أخصائي علاج وظائفي،أخصائي علاج طبيعي،أخصائي تخاطب".

ويقبل الترشح للوظائف الشاغرة بالنسبة للأشخاص المقيمين في قطر أو من خارجها تبعا لتخصصات التدريس المطلوبة، شريطة أن يكون المترشح حاصلا على شهادة مناسبة للتخصص المطلوب وخبرة في تدريس المادة المختارة، وعلى الراغب التقدم إلى هذه الوظائف الدخول إلى هذا الرابط " https://tawtheef.sec.gov.qa".



