بالصور..بعد إصابة 29 فردا من القوات العمومية:هذه هي حصلة الهجوم على مركز صحي بإمزرون ضواحي الحسيمة ﻿

خلف الهجوم الخطير على مركز صحي بإمزورن ضواحي الحسيمة، ليلة أمس الثلاثاء، خسائر مادية جسيمة، خاصة بسيارة الإسعاف الخاصة بالمركز والتي تعرضت للرشق بالحجارة.

"شوف تيفي"

خلف الهجوم الخطير على مركز صحي بإمزورن ضواحي الحسيمة، ليلة أمس الثلاثاء، خسائر مادية جسيمة، خاصة بسيارة الإسعاف الخاصة بالمركز والتي تعرضت للرشق بالحجارة.

وتوصلت "شوف تيفي" بصور، تظهر حجم الخسائر التي تسبب فيها مجهولون خلال الهجوم على المركز الصحي، الذي تعرض لوابل من الحجارة، كانت كفيلة بتخريب سيارات الإسعاف التي تهشم زجاجها الأمامي.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال عنف، شهدتها إمزورن ليلة أمس الثلاثاء، أسفرت عن تعرض حوالي 29 عنصرا من أفراد القوة العمومية لإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى الإقيلمي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية.





