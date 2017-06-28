 بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !!

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية | بوليتيك

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة

فاجعة تهز سجن لوداية بمراكش: هذا ما وقع لسجين شاب خلال ممارسته للرياضة داخل السجن | حوادث و حقوق

فاجعة تهز سجن لوداية بمراكش: هذا ما وقع لسجين شاب خلال ممارسته للرياضة داخل السجن

يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا | مجتمع

يهم الأساتذة المغاربة..هام وسار للراغبين في العمل بقطر: وظائف في مجال التعليم بمرتب شهري يصل إلى 4

بالصور..بعد إصابة 29 فردا من القوات العمومية:هذه هي حصلة الهجوم على مركز صحي بإمزرون ضواحي الحسيمة | مجتمع

بالصور..بعد إصابة 29 فردا من القوات العمومية:هذه هي حصلة الهجوم على مركز صحي بإمزرون ضواحي الحسيمة

بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك

بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات

عاجل وحصري..هذه هي حقيقة العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا البرلماني السابق زين العابدين الحواص | مجتمع

عاجل وحصري..هذه هي حقيقة العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا البرلماني السابق زين العابدين الحواص

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 15:10 بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك
بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات
ترأس عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قبل قليل من يومه الأربعاء، مراسيم تعيين عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء- سطات ، وعامل عمالة الدار البيضاء، والذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس

"شوف تيفي"

ترأس عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قبل قليل من يومه الأربعاء، مراسيم تعيين عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء- سطات ، وعامل عمالة الدار البيضاء، والذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس الأحد الماضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن لفتيت، ألقى كلمة بهذه المناسبة، حيت طالب السلطات والمنتخبين بالالتفاف حول الوالي الجديد لمساعدته في مواصلة النهوض بالعاصمة الاقتصادية في جميع القطاعات وخاصة فيما يتعلق بتسيير الشأن العام.

من جهة أخرى، عبر زاهود الوالي الجديد لمدينة الدار البيضاء، عن فخره الكبير واعتزازه بالثقة التي منحه إياها الملك محمد السادس، متمنيا أن يكون عند حسن الظن لخدمة البيضاء والبيضاويين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزير الداخلية عمالة الدار البيضاء الملك محمد السادس السلطات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية | بوليتيك

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية

عاجل..انطلاق التحقيق مع الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..انطلاق التحقيق مع الزفزافي ورفاقه

بأمر من الملك محمد السادس: هؤلاء هم الوزارء الممنوعون من العطلة الصيفية بسبب حراك الريف | بوليتيك

بأمر من الملك محمد السادس: هؤلاء هم الوزارء الممنوعون من العطلة الصيفية بسبب حراك الريف

عاجل..لفتيت : على السلطة العمومية الحضور في الميدان والانصات لنبض الشارع.. | بوليتيك

عاجل..لفتيت : على السلطة العمومية الحضور في الميدان والانصات لنبض الشارع..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لوالي الدارالبيضاء الجديد...وهذا ما بعد به البيضاويين | خارج البلاطو
منذ 28 ثانية

أول خروج إعلامي لوالي الدارالبيضاء الجديد...وهذا ما بعد به البيضاويين

قمة الحقارة..اقتحام مسجد بفاس وسرقة محتوياته و الساكنة تستنكر | خارج البلاطو

قمة الحقارة..اقتحام مسجد بفاس وسرقة محتوياته و الساكنة تستنكر

لفتيت في كلمة قوية أثناء تنصيب الوالي مهيدية...على رحل السلطة النزول إلى الشارع و عدم الإنصات للمواطن قد يؤدي إلى الاحتقان... | خارج البلاطو

لفتيت في كلمة قوية أثناء تنصيب الوالي مهيدية...على رحل السلطة النزول إلى الشارع و عدم الإنصات للمواطن قد يؤدي إلى الاحتقان...

في قلب منزل الفنانة حنان الإبراهيمي بعد عودتها من أمريكا..أسرار خاصة تبوح بها لأول مرة عن حياتها الخاصة/حقيقة طلاقها/انسحابها من الخاوة/حب حياتها الوحيد/أول كاشي خدمات بيه 500درهم و دموع حزن | معانا فنان

في قلب منزل الفنانة حنان الإبراهيمي بعد عودتها من أمريكا..أسرار خاصة تبوح بها لأول مرة عن حياتها الخاصة/حقيقة طلاقها/انسحابها من الخاوة/حب حياتها الوحيد/أول كاشي خدمات بيه 500درهم و دموع حزن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية والمكسيكية والكورية: مسلسل سعودي جديد على قناة دوزيم

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. كوبل سلخ صاحبة مطعم وبنتها حيت الدجاج لي تقدم ليهم بارد !!

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية | بوليتيك

طريف..القوات العمومية تمنع والي جهة البيضاء سطات الجديد من دخول مقر الولاية

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي حقيقة لقاء المعتقلة سيليا بالزفزافي ورفاقه داخل سجن عكاشة

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.