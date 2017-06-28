بالصور..وزير الداخلية لفتيت يترأس مراسيم تنصيب زاهود واليا لجهة الدار البيضاء سطات ﻿

ترأس عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قبل قليل من يومه الأربعاء، مراسيم تعيين عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء- سطات ، وعامل عمالة الدار البيضاء، والذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس

"شوف تيفي"

ترأس عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قبل قليل من يومه الأربعاء، مراسيم تعيين عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء- سطات ، وعامل عمالة الدار البيضاء، والذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس الأحد الماضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن لفتيت، ألقى كلمة بهذه المناسبة، حيت طالب السلطات والمنتخبين بالالتفاف حول الوالي الجديد لمساعدته في مواصلة النهوض بالعاصمة الاقتصادية في جميع القطاعات وخاصة فيما يتعلق بتسيير الشأن العام.

من جهة أخرى، عبر زاهود الوالي الجديد لمدينة الدار البيضاء، عن فخره الكبير واعتزازه بالثقة التي منحه إياها الملك محمد السادس، متمنيا أن يكون عند حسن الظن لخدمة البيضاء والبيضاويين.