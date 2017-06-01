عاجل وحصري..هذه هي حقيقة العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا البرلماني السابق زين العابدين الحواص ﻿

نفت مصادر موثوقة الأخبار المروجة المتعلقة بالعثور على أموال ضخمة تصل قيمتها لـ 17 مليار سنتيم، بفيلا زين العابدين الحواص البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم.

"شوف تيفي"

نفت مصادر موثوقة الأخبار المروجة المتعلقة بالعثور على أموال ضخمة تصل قيمتها لـ 17 مليار سنتيم، بفيلا زين العابدين الحواص البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم.

وأكدت المصادر ذاتها عدم قيام المصالح الأمنية ليلة السبت الماضي، بأية عملية على الساعة الثانية صباحا بالفيلا المتواجدة بمنطقة طماريس، التابعة ترابيا لجماعة دار بوعزة، موضحا أن ما تم تداوله بخصوص ما وقع مع زوجة المعني بالأمر وأمرها بفتح الخزانات التي تم بها العثور على المبلغ المذكور لا أساس له من الصحة،وأن الجهة المسربة للإشاعة معروفة بصراعها مع البرلماني المعتقل واستهدافها لبعض الأسماء دون دليل

وأفادت ذات المصادر أن التحقيق في قضية البرلماني زين العابدين الموجود في سجن عكاشة لم ينطلق بعد، مشيرا إلى أن المعني بالأمر يتابع على خلفية عدة شيكايات بلغت حوالي 150 أغلبها لمنعشين عقاريين ومقاولين.