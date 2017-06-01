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عاجل..انطلاق التحقيق مع الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 14:38 عاجل..انطلاق التحقيق مع الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل..انطلاق التحقيق مع الزفزافي ورفاقه
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن التحقيق مع ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة بالبيضاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة قبل مدة قد انطلق يومه الأربعاء .

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن التحقيق مع ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة بالبيضاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة قبل مدة قد انطلق يومه الأربعاء .

وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، استمع اليوم الأربعاء، ل "محمد المهنوش" المتهم بحرق حافلة بمنطقة إمزورن ضواحي مدينة الحسيمة، على أن يواصل تحقيقاته تباعا مع كل الموقوفين بمن فيهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي .

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في شخص حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقدمت قبل عيد الفطر بملتمس إضافة تهم جنائية جديدة وثقيلة إلى معتقلي الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة" من بينهم الزفزافي ، وهي التهم التي تتعلق أساسا بـ "اقتراف أفعال تمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر والعصيان والتجمهر المسلح، وإتلاف وتعيبب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي معتقلين

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