هام للمغاربة..بعد رمضان وعيد الفطر: هذا هو موعد عيد الأضحى فلكيا ﻿

أكد الباحث الإماراتى في علوم الفلك والأرصاد الجوية إبراهيم الجروان، أن ''هلال شهر ذي الحجة سيولد الساعة 22:30 من يوم الاثنين 21 غشت 2017، وبالتالي فإن أول أيام عيد الأضحى سيكون هو 1 شتنبر المقبل.

"شوف تيفي"



أكد الباحث الإماراتى في علوم الفلك والأرصاد الجوية إبراهيم الجروان، أن "هلال شهر ذي الحجة سيولد الساعة 22:30 من يوم الاثنين 21 غشت 2017، وبالتالي فإن أول أيام عيد الأضحى سيكون هو 1 شتنبر المقبل.

وحسب موقع"24 الإماراتى"، فحسب الحسابات الفلكية سيوافق الأربعاء 23 غشت 2017 غرة ذو الحجة 1438، وعليه سيصادف يوم الجمعة 31 غشت وقفة عرفة، والسبت 1 شتنبر عيد الأضحى المبارك".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لعلوم الفكر، أكدت لـ "شوف تيفي" بدورها، أن عيد الأضحى بالمغرب سيكون يوم الفاتح من شهر شتنبر المقبل.