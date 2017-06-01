هام للمغاربة..بعد رمضان وعيد الفطر: هذا هو موعد عيد الأضحى فلكيا ﻿

"شوف تيفي"
أكد الباحث الإماراتى في علوم الفلك والأرصاد الجوية إبراهيم الجروان، أن "هلال شهر ذي الحجة سيولد الساعة 22:30 من يوم الاثنين 21 غشت 2017، وبالتالي فإن أول أيام عيد الأضحى سيكون هو 1 شتنبر المقبل.
وحسب موقع"24 الإماراتى"، فحسب الحسابات الفلكية سيوافق الأربعاء 23 غشت 2017 غرة ذو الحجة 1438، وعليه سيصادف يوم الجمعة 31 غشت وقفة عرفة، والسبت 1 شتنبر عيد الأضحى المبارك".
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لعلوم الفكر، أكدت لـ "شوف تيفي" بدورها، أن عيد الأضحى بالمغرب سيكون يوم الفاتح من شهر شتنبر المقبل.
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