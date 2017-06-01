هام..حضيور راسكم:بعد الهجوم الإلكتروني العالمي..الهاكرز يهاجمون بنكا مغربيا ..وها شنو واقع ﻿

تعرض الموقع الإلكتروني لأحد الأبناك المغربية ، يومه الأربعاء، للقرصنة من طرف مجهولين، حاولوا الوصول إلى بيانات زبناء البنك، ويتعلق الأمر بالأرقام السرية الخاصة بحساباتهم البنكية، والتحويلات

"شوف تيفي"

تعرض الموقع الإلكتروني لأحد الأبناك المغربية ، يومه الأربعاء، للقرصنة من طرف مجهولين، حاولوا الوصول إلى بيانات زبناء البنك، ويتعلق الأمر بالأرقام السرية الخاصة بحساباتهم البنكية، والتحويلات التي تم إجراؤها .

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الموقع الرسمي للبنك المغربي ، لم يعد متاحا، وقد وجد زبناء البنك صعوبة في الولوج إليه، وهو ما يؤكد فرضية تعرضه للقرصنة من طرف مجهولين، يرغبون في الحصول على بيانات الزبناء.

تجدر الإشارة إلى أن هجوما إلكترونيا، اجتاح يومه الأربعاء، العديد من دول العالم، وقد أظهرت خارطة تم تداولها عبر المواقع العالمية أن بين الدول التي وصلها الهجوم المغربـ، ولهذا فإن هناك احتمالا أن يكون البنك المغربي من بين ضحايا هذا الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركات وأبناك عالمية كبرى.