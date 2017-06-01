بالفيديو : عاجل وخطير..هجوم إلكتروني جديد يجتاح المغرب و دول العالم ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية، يومه الأربعاء أن هجوما إلكترونيا اجتاح العديد من دول العالم، وقد أظهرت خارطة تم تداولها عبر المواقع العالمية أن بين الدول التي وصلها الهجوم المغرب.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز" البريطانية، يومه الأربعاء أن هجوما إلكترونيا اجتاح العديد من دول العالم، وقد أظهرت خارطة تم تداولها عبر المواقع العالمية أن بين الدول التي وصلها الهجوم المغرب.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن الهجوم إلالكتروني العالمي الضخم، أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر في أكبر شركة نفط في روسيا وبنوك وشركات متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد إصابتها بفيروس مماثل لفيروس (واناكراي) وهو من برمجيات الفدية الخبيثة أصاب أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر الشهر الماضي.

وأبرزت الوكالة أن حملة الابتزاز الإلكتروني التي بدأت أمس الثلاثاء تنتشر سريعا، وقد زادت المخاوف من إخفاق قطاع الأعمال في تأمين شبكاته من المتسللين الذين يزدادون جرأة والذين أثبتوا قدرتهم على تعطيل البنية الأساسية المهمة وشل شبكات الشركات والحكومة.

وأبلغت شركات في منطقة آسيا والمحيط الهادي عن تعطل بعض أجهزتها اليوم الأربعاء مع تضرر عمليات عدة شركات أوروبية وأكبر ميناء للحاويات في الهند، على الرغم من أن التأثير على الشركات والحكومات عبر المنطقة الأوسع نطاقا كان محدودا على ما يبدو.

ويتضمن فيروس الفدية الخبيثة شفرة تعرف باسم (إيترنال بلو) يعتقد خبراء في الأمن الإلكتروني على نطاق واسع إنها مسروقة من وكالة الأمن الوطني الأمريكية، وقال كيفين جونسون الرئيس التنفيذي لشركة (سيكيور أيدياز) للأمن الإلكتروني "الهجمات الإلكترونية يمكن ببساطة أن تدمرنا الشركات لا تقوم بما يفترض عمله لحل هذه المشكلة".

وأدى الفيروس إلى إصابة أجهزة كمبيوتر تشغل برامج ويندوز التي تنتجها مايكروسوفت من خلال تشفير محركات الأقراص الصلبة وشطب ملفات ثم التسجيل فوق الملفات الموجودة والمطالبة بعد ذلك بمبلغ 300 دولار في صورة عملة البيتكوين لإعادة الدخول على الملفات.

وأظهر سجل حسابات علني للتحويلات على موقع (بلوكتشين.إنفو) أن أكثر من 30 ضحية دفعوا في حسابات بالبيتكوين مرتبطة بهذه الهجوم .

وقالت مايكروسوفت إن الفيروس ربما انتشر من خلال ثغرة تم إصلاحها في تحديث أمني في مارس الماضي، وقال متحدث باسم الشركة "نواصل التحقيق وسنقوم بالعمل المناسب لحماية عملائنا"، وأضاف أن برامج مايكروسوفت المضادة للفيروسات تكتشفه وتقوم بمسحه.