عاجل وجد خطير..كارثة كادت تهز البيضاء بسبب شارجور..ها شنو وقع ﻿

"شوف تيفي"
اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول داخل منززل بمشروع أناسي بالبيضاء، نتيجة انفجار شاحن هاتف نقال "شارجور الشينوا"، ما كاد أن يتسبب في وفاة سيدة مسنة لولا الألطاف الإلهية وشجاعة ساكنة المشروع.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيدة، قامت بوضع هاتفها على الشاحن ، وغادرت منزلها لقضاء أحد الأغراض، وتركت والدتها المسنة بداخله، موضحا أن "الشارجور" انفجر ما تسبب في اندلاع النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة داخل المنزل.
وأضاف المصدر ذاته أن أبناء المشروع، قامواب بالتدخل فور اندلاع النيران، وتمكنوا من إنقاذ السيدة المسنة، بينما قامت شاحنة تابعة للوقاية المدنية بإخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.