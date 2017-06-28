عاجل وجد خطير..كارثة كادت تهز البيضاء بسبب شارجور..ها شنو وقع ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول داخل منززل بمشروع أناسي بالبيضاء، نتيجة انفجار شاحن هاتف نقال ''شارجور الشينوا''، ما كاد أن يتسبب في وفاة سيدة مسنة لولا الألطاف الإلهية وشجاعة ساكنة

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول داخل منززل بمشروع أناسي بالبيضاء، نتيجة انفجار شاحن هاتف نقال "شارجور الشينوا"، ما كاد أن يتسبب في وفاة سيدة مسنة لولا الألطاف الإلهية وشجاعة ساكنة المشروع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيدة، قامت بوضع هاتفها على الشاحن ، وغادرت منزلها لقضاء أحد الأغراض، وتركت والدتها المسنة بداخله، موضحا أن "الشارجور" انفجر ما تسبب في اندلاع النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة داخل المنزل.



وأضاف المصدر ذاته أن أبناء المشروع، قامواب بالتدخل فور اندلاع النيران، وتمكنوا من إنقاذ السيدة المسنة، بينما قامت شاحنة تابعة للوقاية المدنية بإخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة.