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بأمر من الملك محمد السادس: هؤلاء هم الوزارء الممنوعون من العطلة الصيفية بسبب حراك الريف

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 12:49 بأمر من الملك محمد السادس: هؤلاء هم الوزارء الممنوعون من العطلة الصيفية بسبب حراك الريف | بوليتيك
بأمر من الملك محمد السادس: هؤلاء هم الوزارء الممنوعون من العطلة الصيفية بسبب حراك الريف
بناء على قرار الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير بمنع الوزارء المعنيين ببرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، فإنه لن يستفيد عشرة وزراء من العطلة هذا الصيف والغرض تسريع وثيرة إنجاز المشاريع

"شوف تيفي"

بناء على قرار الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير بمنع الوزارء المعنيين ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، فإنه لن يستفيد عشرة وزراء من العطلة هذا الصيف والغرض تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المتعثرة منذ التوقيع على البرنامج المذكور في أكتوبر 2015، ويتوقع إنجازه بين سنتي 2015 و2019 بكلفة 6,5 مليار درهم.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الأربعاء، فإن الأمر ريعلق بكل من عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، ووزير الصحة الحسين الوردي ومحمد لعرج وزير الثقافة والاتصال، وعبد القادر أعمارة وزير النقل والتجهيز ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، إضافة إلى علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس عبر بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خلال عقد المجلس الوزاري الأحد الماضي، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها، وأصدر تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، وقرر جلالة الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.

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