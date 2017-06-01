هذه هي حقيقة تحليق طائرة أمريكية مقنبلة في سماء الحسيمة ﻿

نشر موقع إلكتروني خبرا يفيد بتحليق طائرة أمريكية مقنبلة في سماء مدينة الحسيمة المغربية، وهو ما أثار موجة سخرية واستهجان من لدن النشطاء المغاربة وجميع متتبعي حراك المدينة الريفية على موقع التوصل

"شوف تيفي"

نشر موقع إلكتروني خبرا يفيد بتحليق طائرة أمريكية مقنبلة في سماء مدينة الحسيمة المغربية، وهو ما أثار موجة سخرية واستهجان من لدن النشطاء المغاربة وجميع متتبعي حراك المدينة الريفية على موقع التوصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأوضح النشطاء المغاربة في تفاعلهم مع هذا الخبر الكاذب أن نشر مثل هذه الإشاعة لا علاقة له نهائيا بأخلاقيات مهنة الصحافة، وفيه تضليل مقصود للرأي العام ومحاولة لاستغلال قضية تتعلق بمطالب اجتماعية ذات طابع وطني.

وعبر المغاربة المتفاعلون، عن غضبهم واسيائهم الشديد من نشر هذه الإشاعات التي يحاول من خلالها مروجي مثل هاته الأخبار، خلق الأكاذيب بالاعتماد على سيناريوهات، وقعت خلال الربيع العربي سنة 2011، وخاصة بدولة مصر التي حلقت بها إبان ثورة 25 يناير طائرات حربية تابعة للجيش المصري.



