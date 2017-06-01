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عاجل..لفتيت : على السلطة العمومية الحضور في الميدان والانصات لنبض الشارع..

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 12:26 عاجل..لفتيت : على السلطة العمومية الحضور في الميدان والانصات لنبض الشارع.. | بوليتيك
عاجل..لفتيت : على السلطة العمومية الحضور في الميدان والانصات لنبض الشارع..
طالب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية السلطات العمومية، بخدمة المواطن، والحضور في الميدان والانتصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين والإجابة على تظلماتهم والخروج باقتراحات مناسبة لحقل

"شوف تيفي"

طالب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية السلطات العمومية، بخدمة المواطن، والحضور في الميدان والانتصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين والإجابة على تظلماتهم والخروج باقتراحات مناسبة لحقل مشاكله لأن التسيير التلقليدي للمرفق العام من خلال المكاتب وإصدر الأوامر قد ولى وانتهى.

وحسسب مصدر "شوف تيفي" فقد أكد لفتيت في كلمته التي ألقاها قبل قليل بمقر ولاية أمن الرباط بمناسبة تعيين والي الرباط الجديد، على ضرورة الحرص على حسن تنفيذ القوانين التي تمنح الثقة للجميع، لأن التجرية أبانت أن عدم الانصات للمواطنين وعدم التفاعل مع انشغالاتهم كيفما كانت طبيعتها كلها أمور تغذي الاحتقان وبؤر الثوتر وتساهم في نشر الخطاب العدائي في صفوف الساكنة.

وأشار لفتيت خلال كلمته كذلك إلى أن على الإدراة العمومية والترابية والهيئة المنتخبة والسلطات تجنيد جميع طاقاتها لتمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحس الظروف والآجال وذلك في انسجام مع المفهو م الحديد للسلطة الذي أكده الملك محمد السادس والذي يقوم على المحاسبة ومحاربة الفساد في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيرها، وعدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد.

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