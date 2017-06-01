خطير وبالفيديو..عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء ترعب المواطنين بكلب متوحش بمدينة سلا..وها شنو وقع ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، صباح يومه الأربعاء، من إيقاف عصابة خطيرة مدججة بالأسلحة البيضاء، على مستوى حديقة الفردوس، تعمل على اعتراض سبيل المارة وترويعهم بواسط كلب وصف بالمتوحش.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، صباح يومه الأربعاء، من إيقاف عصابة خطيرة مدججة بالأسلحة البيضاء، على مستوى حديقة الفردوس، تعمل على اعتراض سبيل المارة وترويعهم بواسط كلب وصف بالمتوحش.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها بهذا الخصوص فإن فقد تم إيقاف ثلاثة أشخاص من طرف فرقة الدراجين، بينما فر آخران رفقة الكلب إلى وجهة غير معلومة.

وأوضح المصدر ذاته أن الموقوفين ، تم اقتيادهم لدائرة أمنية للتحقيق معهم وللكشف عن هوية باقي أفراد العصابة المكونة من شباب في عقدهم الثاني.