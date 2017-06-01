هذه حقيقة الحريق الذي اندلع بعين عودة وخلف خسارة 100 براكة ﻿

رجحت التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة القضائية بعين عودة عقب اندلاع حريق أتى على 100 براكة بكاريان تازورت الجمعة الماضي، أن السبب الرئيسي للحادث هو ترك امرأة لشمعة مشتعلة وخروجها لصلاة

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رجحت التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة القضائية بعين عودة عقب اندلاع حريق أتى على 100 براكة بكاريان تازورت الجمعة الماضي، أن السبب الرئيسي للحادث هو ترك امرأة لشمعة مشتعلة وخروجها لصلاة التراويح ما تسبب في اندلاع الحريق وانفجار 30 قنينة غاز.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن الحريق تسبب في حالة استفار أمني قصوى إذ انتقل مسؤولو الأجهزة الأمنية والترابية والوقاية المدنية والدرك الملكي إلى مكان الحادث وترك السكان صلاة التراويح للمساعدة في إطفاء الحريق.

هذا وتمكنت عناصر الوقاية المدنية رغم عدم توفر التجهيزات الضرورية الكاملة على الحريق، بعدما استعانت بعناصر الجهاز بتمارة والرباط للمساعدة في إطفاء الحريق وإجلاء عشرات العائلات التي قضت ليلة بيضاء في العراء.