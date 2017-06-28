مثير..صورة البرلماني مول 17 مليار أيام الزلط تشعل الفايسبوك..وها شنو قالوا عليه المغاربة ﻿

بعد ساعات من انتشار خبر العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا زين العابدين الحواص البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم إقليم برشيد، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للحواص

"شوف تيفي"



بعد ساعات من انتشار خبر العثور على 17 مليار سنتيم داخل فيلا زين العابدين الحواص البرلماني السابق ورئيس جماعة حد السوالم إقليم برشيد، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للحواص تمت عنونتها بـ "مول 17 مليار سنتيم أيام الزلط".

وتفاعل النشطاء الفايسبوكيين بكثافة مع الصورة التي ظهر خلالها زين العابدين وهو يقوم بجولة بإحدى الحملات الانتخابية، حيث تباينت التعليقات بخصوصها، إذ أكد العديد منهم عن صدمتهم ودهشتهم الكبيرة بالعثور على هذا المبلغ الخيالي لدى رئيس جماعة قروية، داعين السلطات إلى مواصلة التحقيق للكشف عن مصدرها وأيضا التحقق من طبيعة العلاقة التي قد تجمع المعني بالأمر بوجوه وأسماء معروفة في المجال السياسي بالمغرب.

ومن جهة اخرى، طالب نشطاء السلطات بالضرب بيد من حديد في قضية زين العابدين الحواص، ووضع حد للفساد والريع كيفما كان شكله أو نوعه للنهوض بالبلاد في جميع القطاعات وحماية المال العام الخاص بخدمة الوطن والمواطنين.





