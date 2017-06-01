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مثير..تجنبا للتحرش الجنسي: تخصيص عربات في الطرامواي للنساء فقط

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 10:34 مثير..تجنبا للتحرش الجنسي: تخصيص عربات في الطرامواي للنساء فقط | منوعات
مثير..تجنبا للتحرش الجنسي: تخصيص عربات في الطرامواي للنساء فقط
كشفت وسائل إعلام تركية بأن تزايد حوادث التحرش في مركبات النقل العام، جعل بلدية مدينة “بورصة” التركية، تقرر تخصيص العربات الأخيرة في قطارات المترو العامة للنقل الداخلي، للنساء والفتيات، بالإضافة

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام تركية بأن تزايد حوادث التحرش في مركبات النقل العام، جعل بلدية مدينة “بورصة” التركية، تقرر تخصيص العربات الأخيرة في قطارات المترو العامة للنقل الداخلي، للنساء والفتيات، بالإضافة إلى تخصيص أرصفة خاصة بهن في المحطات، ووضع علامات تشير إلى ذلك.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرجب ألتبة، رئيس بلدية المدينة، قال إن القرار جاء استنادًا إلى مطالب الكثير من المواطنات بهدف الحد من المشاكل التي يتعرضن لها في القطارات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار أثار حفيظة جمعيات مناصرة لحقوق المرأة،باعتباره يشجع على التمييز بين الجنسين، ولن يساهم في الحد من التحرش الجنسي الذي تتعر ض له النساء.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النساء تركيا التحرش الجنسي

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