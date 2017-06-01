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مثير..هل ستندلع حرب جديدة في الخليج بين قطر والسعودية وتركيا؟

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 10:31 مثير..هل ستندلع حرب جديدة في الخليج بين قطر والسعودية وتركيا؟ | دولي
مثير..هل ستندلع حرب جديدة في الخليج بين قطر والسعودية وتركيا؟
استبعد الدكتور سعيد الشهابي، المحلل السياسي البحريني، في تصريح أدلى به لوكالة ''سبوتينك'' الروسية نشوب حرب جديدة في الخليج على خلفية الأزمة القطرية، مؤكداً أن الوضع في المنطقة معقد جداً، وأن أي قرار

"شوف تيفي"


استبعد الدكتور سعيد الشهابي، المحلل السياسي البحريني، في تصريح أدلى به لوكالة "سبوتينك" الروسية نشوب حرب جديدة في الخليج على خلفية الأزمة القطرية، مؤكداً أن الوضع في المنطقة معقد جداً، وأن أي قرار سعودي بالتصعيد العسكري ستكون عواقبه كارثية، نظراً لأن الرياض تحارب في اليمن منذ أكثر من عامين.

وأوضحت الوكالة الروسية أن الشهابي، قال لها اليوم الأربعاء، أن الأزمة مرشحة للتصاعد واتخاذ القرار بالصدام العسكري سيكون أمر صعب جداً، لأن السعودية الآن في حرب مع اليمن، فهل تدخل في حربين متوازيتين؟ هذا أمر بالغ الصعوبة.

وتابع الشهابي للوكالة، لا اعتقد أن الأمريكيين سيكون لهم موقف واضح بهذا الشأن، ربما يكون هناك موقف واضح لترامب، أما الخارجية فسيكون موقفها وسط، في ظل العلاقات العسكرية على الأرض بين قطر وتركيا، والرياض ستتريت كثيراً وسيكون لها حسابات قبل قرار مواجهة تركيا في قطر، لأنها ستخسر كثيراً، لأن تركيا عضو في حلف "الناتو" مع أمريكا، ومن المفترض أن تقف أمريكا مع تركيا إذا تعرضت لأي عمل عسكري وفقاً لقوانين الحلف، وهنا ستكون واشنطن في صراع جديد بين الحليفين "التركي والسعودي".

وأشار الشهابي في تصريحه، إلى أن حسابات الحرب في الخليج معقدة، مؤكدا أن الأمور ستتصعد إلى مستوى الحرب، والمرجح في تلك المرحلة هو أعمال عدائية من جانب السعودية بهدف تخريب الوضع الداخلي في قطر أكثر من حرب رسمية، وما يجعل الرياض تفكر كثيراً أنها لا تضمن تأييد باقي مجلس التعاون لها كما بالكويت وعُمان.

‫شوف تيفي

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