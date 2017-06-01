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هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 10:09 هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأجواء حارة نسيبا إلى حارة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مرفوقة محليا

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأجواء حارة نسيبا إلى حارة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مرفوقة محليا بكتل ضبابية بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح والليلة الموالية.

عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمناطق الجنوبية الشرقية، ومن القطاع الشمالي إلى غربية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالسهول الشمالية الغربية والسايس وهضاب الفوسفاط والماس والواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي والشرق، وما بين 21 و26 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشياضمة وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستتعدى ما بين 26 و31 درجة بالأقاليم الصحراوية وأقصى الجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والهضاب العليا الشرقية، وما بين 35 و40 درجة بمناطق سوس والشياضمة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 30 و35 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وعبدة والشياضمة والشمال الشرقي، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطية وبالمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي وما بين كاب باريس والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان ما بين أكادير وسيدي إفني بعد الزوال بباقي المناطق.

 

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